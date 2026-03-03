Έκκληση από το Ομάν για κατάπαυση πυρός στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

0

«Υπάρχουν διέξοδοι, ας τις εκμεταλλευτούμε»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν επανέλαβε σήμερα την έκκληση της χώρας του για άμεση κατάπαυση πυρός στη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, και για επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου.

«Υπάρχουν διέξοδοι, ας τις εκμεταλλευτούμε», υπογραμμίζει ο Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το σουλτανάτο του Ομάν είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν το Σάββατο κύματα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, βυθίζοντας την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στη δίνη μιας κρίσης.