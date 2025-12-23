Βγήκε από το νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής: «Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται»

0

Μετά από την ολιγοήμερη νοσηλεία του εξαιτίας υπερκόπωσης πήρε εξιτήριο ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος μίλησε για το πρόβλημα υγείας του στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Υπερκόπωση, έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Σαν λιποθυμία ήταν. Ήμουν μες στο νοσοκομείο, κοιμήθηκα, το ευχαριστήθηκα, ξεκουράστηκα. Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν, δεν με έβλεπε κανείς, ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου φτάνει», είπε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής και συνέχισε:

«Και οι γιατροί μου ‘πανε να χαλάω και κάνα χατίρι και να κοιτάξω λίγο την υγεία μου, γιατί το στρες, η κούραση, η δουλειά… και επειδή εγώ είμαι και, ξέρεις, θέλω να τα κάνω όλα τέλεια, δεν χρειάζεται τόσο πολύ, μου λέει. Να κάνω τη διατροφή μου κανονικά, να περπατάω λιγάκι και να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Εγώ είχα να κοιμηθώ δεκαπέντε μέρες. Κοιμόμουνα δύο-τρεις ώρες την ημέρα».

«Δουλεύουμε τόσο πολύ, δεν θέλουμε να χαλάμε χατίρια και ξεχνάμε λίγο εμάς. Δυστυχώς η υγεία δεν αγοράζεται, πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε», εξομολογήθηκε ο Λευτέρης Πανταζής.