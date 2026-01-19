Κώστας Δόξας: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι από τους λίγους καλούς ανθρώπους που έχουμε στη δουλειά

0

«Είναι στενάχωρο όταν κάτι σε καταδικάζει και δεν σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς»

Για το YFSF μίλησε μεταξύ άλλων ο Κώστας Δόξας στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο.

«Δεν ξέρω κάτι για το YFSF, δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση. Το YFSF είναι… Μαρία Μπεκατώρου! Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Θάνος Κιούσης είναι ωραία ονόματα, θα επέλεγα τη Μπέττυ», είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας και στην συνέχεια απάντησε για το γεγονός ότι ο ίδιος αποχώρησε από το YFSF όταν έγιναν οι καταγγελίες από την πρώην σύζυγό του, σε αντίθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη που παρέμεινε κανονικά στο Voice.

«Ήταν διαφορετική η ένταση του περιβάλλοντος και του τι επικρατούσε στη δική μου περίπτωση σε σχέση με του Μαζωνάκη και αυτό με καταδίκασε. Καλό είναι να κρίνουμε πράγματα που τα γνωρίζουμε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι από τους λίγους καλούς ανθρώπους που έχουμε στη δουλειά.

Όταν ήμουν στο YFSF, η ατμόσφαιρα ήταν έντονη και με πήρε η μπάλα. Είναι στενάχωρο όταν κάτι σε καταδικάζει και δεν σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς, έμεινα στον πάγο για έξι μήνες. Δεν περιμένω όταν θα βγει η απόφαση να έρθει κάποιος να μου πει συγγνώμη», είπε ο Κώστας Δόξας.