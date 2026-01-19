Κώστας Δόξας: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι από τους λίγους καλούς ανθρώπους που έχουμε στη δουλειά

Κώστας Δόξας: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι από τους λίγους καλούς ανθρώπους που έχουμε στη δουλειά

«Είναι στενάχωρο όταν κάτι σε καταδικάζει και δεν σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς»

Για το YFSF μίλησε μεταξύ άλλων ο Κώστας Δόξας στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο.

«Δεν ξέρω κάτι για το YFSF, δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση. Το YFSF είναι… Μαρία Μπεκατώρου! Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Θάνος Κιούσης είναι ωραία ονόματα, θα επέλεγα τη Μπέττυ», είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας και στην συνέχεια απάντησε για το γεγονός ότι ο ίδιος αποχώρησε από το YFSF όταν έγιναν οι καταγγελίες από την πρώην σύζυγό του, σε αντίθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη που παρέμεινε κανονικά στο Voice.

«Ήταν διαφορετική η ένταση του περιβάλλοντος και του τι επικρατούσε στη δική μου περίπτωση σε σχέση με του Μαζωνάκη και αυτό με καταδίκασε. Καλό είναι να κρίνουμε πράγματα που τα γνωρίζουμε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι από τους λίγους καλούς ανθρώπους που έχουμε στη δουλειά.

Όταν ήμουν στο YFSF, η ατμόσφαιρα ήταν έντονη και με πήρε η μπάλα. Είναι στενάχωρο όταν κάτι σε καταδικάζει και δεν σου δίνει το δικαίωμα να εργαστείς, έμεινα στον πάγο για έξι μήνες. Δεν περιμένω όταν θα βγει η απόφαση να έρθει κάποιος να μου πει συγγνώμη», είπε ο Κώστας Δόξας.