Μαρία Δεληθανάση για Κώστα Δόξα: «Ακούστηκαν πολλά και σοβαρά ψέματα – Θα απαντήσουμε εκεί που πρέπει»

Την δική της απάντηση έδωσε η Μαρία Δεληθανάση σε όσα είπε χθες ο πρώην σύζυγός της, Κώστας Δόξας, μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία.

«Ακούστηκαν πάρα πολλά ψέματα και σοβαρά ψέματα και θα απαντήσουμε με τον τρόπο που πρέπει και εκεί που πρέπει. Με θλίβει όλο αυτό, γιατί η αρχή της αλλαγής είναι η αποδοχή. Η συνειδητοποίηση μιας κατάστασης και από εκεί το πράγματα αρχίζει να αλλάζει.

Είχα μια ελπίδα, η οποία έχει σβήσει πλέον. Να αλλάξουν τα πράγματα, να προχωρήσει η ζωή ομαλά και να γυρίσουμε σελίδα. Με θλίβει όλο αυτό και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο στην παρούσα φάση», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Δεληθανάση στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Ο Κώστας Δόξας από την μεριά του είχε πει, μεταξύ άλλων: «Έχω φάει τρελό ξύλο, δεν έχω ακουμπήσει άνθρωπο, μπαινόβγαινα 14 μήνες σε ψυχιατρείο».