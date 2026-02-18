Χρήστος Δάντης μετά το χειρουργείο του: «Μου “έδωσαν” πίσω το χέρι μου»

0

«Μπορώ να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή! Ευχαριστώ από καρδιάς»

Τους φίλους του στα social media θέλησε να ενημερώσει ο Χρήστος Δάντης με ανάρτησή του μετά το έκτακτο χειρουργείο στο χέρι.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μοιράστηκε δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα από την κλινική στην οποία χειρουργήθηκε καθώς και από την παρούσα εικόνα του χεριού του.

Σαν περιγραφή σ’ αυτές τις δυο εικόνες, ο Χρήστος Δάντης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω.

Το τεράστιο ευχαριστώ ανήκει στον χειρουργό Γιώργο Μάζη και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα

Με χειρούργησαν και μου "έδωσαν" πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή! Ευχαριστώ από καρδιάς», έγραψε στο Instagram.