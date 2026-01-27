Μανώλης Μητσιάς: Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, ο καλλιτέχνης πρέπει μόνος του να ξέρει πότε να αποσυρθεί

0

«Δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε»

Λίγες και επιλεγμένες εμφανίσεις θέλει να κάνει ο Μανώλης Μητσιάς σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στοην εκπομπή «Στούντιο 4».

Τόνισε, υπήρξε στιγμή που ένιωσε πως δεν έχει πια όσα είχε να πει στο παρελθόν. «Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο… Δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη σκέψη του για απόσυρση.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν μιλά για μια απόλυτη διακοπή, αλλά για σποραδικές εμφανίσεις: «Θα κάνω καμιά εμφάνιση πού και πού έτσι για να ξεδίνω». Όπως τόνισε, βασικό κριτήριο για το αν ένας καλλιτέχνης πρέπει να συνεχίσει είναι η φωνητική του επάρκεια: «Αν έχει τις ικανότητες ακόμα τις φωνητικές να τραγουδάει σωστά, ναι, να τραγουδήσει».

Ο ίδιος σημείωσε πως καταλαβαίνει πότε δεν αποδίδει όπως θα ήθελε. «Δεν το ’πα καλά σήμερα», υπογραμμίζοντας ότι «Είναι μερικά τραγούδια που δεν θέλουνε και ειδικές δυνατότητες. Αλλά να πεις ένα Χατζιδάκι με τον Γκάτσο, θέλει να ‘χεις δυνατότητες φωνητικές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συναισθηματική διάσταση της απόσυρσης, τονίζοντας πως για έναν καλλιτέχνη η αγάπη και ο σεβασμός του κόσμου είναι καθοριστικά: «Να σου πούνε μια καλημέρα, να σε φιλήσουν, να σε θαυμάσουν. Αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Αν αυτό λείψει, νιώθεις ότι είσαι στην άκρη πια».

Ο Μανώλης Μητσιάς παραδέχθηκε ότι το να πει κανείς «φτάνει» δεν είναι εύκολο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο ίδιος δεν έχει νιώσει ακόμη παραγκωνισμένος: «Όχι ακόμη».