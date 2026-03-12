Συγκινεί η Νάνα Μούσχουρη για Γιώργο Μαρίνο: «Ελπίζω κάποια μέρα να ιδωθούμε εκεί που βρίσκεται, γιατί όλοι έχουμε έναν προορισμό»

0

«Όταν ζεις και γνωρίζεις κάποιον είναι σαν να σου φεύγει ένα μέλος του σώματός σου»

Με πολλή αγάπη μίλησε η Νάνα Μούσχουρη για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη μιλώντας τηλεφωνικά στο «Πρωινό» για τον παλιό της φίλο. «Τον καημένο… Κρίμα. Είναι πολύ λυπηρό. Ήταν φίλος περισσότερο. Ήταν μια συντροφιά εκείνη την εποχή και γνωριζόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί από το πρωί που το έμαθα είμαι πολύ λυπημένη.

Πάντως νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπούσε και τον αγαπούσαμε και εμείς πάρα πολύ. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε. Το αγαπούσε πολύ και το έκανε καλά με τον τρόπο του, γιατί αυτό είναι το σπουδαίο, να έχεις έναν τρόπο να παρουσιάζεσαι.

Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος. Να πω ότι στη ζωή μου είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους έτσι δημιουργικούς που με ενέπνευσαν με τη δουλειά τους και ο Γιώργος Μαρίνος είναι ένας από αυτούς. Ελπίζω κάποια μέρα να ιδωθούμε εκεί που βρίσκεται, γιατί όλοι έχουμε έναν προορισμό. Καλό ταξίδι του εύχομαι.

Ήμουν φίλη, αλλά ανάμεσα στους φίλους και τον αισθανόμουν σαν έτσι, γιατί και εκείνος με αγαπούσε. Είμαι λίγο, όχι λίγο, πολύ συγκινημένη και δεν βρίσκω για να πω, για την λύπη μου. Για μένα όταν ζεις και γνωρίζεις κάποιον, είναι σαν να σου φεύγει ένα μέλος του σώματός σου».