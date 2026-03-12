Μιχάλης Αεράκης: Έχω απευθείας συνομιλία με τον Θεό, με σπρώχνει και μου δίνει δύναμη

0

«Ακούγεται ψεύτικο και ίσως αυτός που μας ακούει τώρα να λέει "τι λέει ο μπιπ;", δεν βαριέσαι»

Στην βαθιά του πίστη και στην σύνδεση που νιώθει με τον Θεό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Αεράκης στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου ήταν καλεσμένος.

«Ένα δυο ευκαιρίες σου δίνονται στη ζωή και πρέπει να ‘σαι καλός άνθρωπος. Να δίνεις τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον άλλον, που σε πίκρανε ή σε ενόχλησε, να τον συγχωρέσεις. Να εξετάζεις δηλαδή την πρόθεση, αν ήθελε να το κάνει αυτό ή έγινε όπως έγινε», είπε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης και συνέχισε:

«Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου, όχι. Το χω πει πολλές φορές και το ‘χω πει και δημοσίως, εγώ έχω μια απευθείας συνομιλία με τον ίδιο τον Θεό. Ακούγεται ψεύτικο και ίσως αυτός που μας ακούει τώρα να λέει "τι λέει ο μπιπ;}, δεν βαριέσαι. Όταν βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, θα ξανοίξω πάνω και τον βλέπω.

Έχω το σχήμα του προσώπου του και του λέω "ζορίζομαι, τι να κάνω;". Μου κλείνει το μάτι και μου λέει "προχώρα, εδώ είμαι γω". Έτσι και προχωρώ. Με σπρώχνει και μου δίνει δύναμη».