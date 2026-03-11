Γιάννη Μπέζος για Δημήτρη Φιλιππίδη: «Έχουμε μια άψογη συνεργασία, είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και εξαιρετικό παιδί φυσικά»

0

Για τη νέα σειρά «Σούπερ Ήρωες» που κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα στον ANT1 και την συνεργασία με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδης, Δημήτρη, μίλησε ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και την Ελένη Παπαδόγια.

«Είναι ένα νέο στοίχημα κάθε φορά, όταν αποφασίζουμε να… εκτεθούμε για μια ακόμα φορά στους θεατές… με την καλή έννοια να εκτεθούμε. Προσπαθούμε δηλαδή για το καλύτερο. Βέβαια στην περίπτωσή μας είναι μία κωμωδία, αμιγώς κωμωδία, η οποία θεωρώ ότι έχει λίγο λείψει εδώ και καιρό και οι ευθύνες μας πολλαπλασιάζονται, πώς θα ‘ναι το αποτέλεσμα αυτό και πώς θα συντροφεύσουμε τους ανθρώπους την ώρα που θα το δούνε», είπε ο Γιάννης Μπέζος και στην ερώτηση αν το γέλιο σώζει τους ανθρώπους απάντησε:

«Όχι, δεν τους σώζει. Απλώς τους κάνει παρέα για λίγο. Άμα τους έσωζε, θα είχαν σωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της ζωής, είναι όπως είναι το νερό, πώς είναι η τροφή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μη ζήσει χωρίς το γέλιο. Είναι αυτό που συνήθως το λέτε και εσείς συχνά, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να γελάσει. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να γελάσει, απ’ τη φύση του.

Ο ρόλος μου είναι ο ιδιοκτήτης του μάρκετ, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, λίγο παλιομοδίτης έως πολύ… ο οποίος αγαπάει τους υπαλλήλους, τους ελέγχει με έναν τρόπο, τους κατσαδιάζει πολλές φορές, αλλά όλο αυτό μέσα σε ένα κλίμα ζεστασιάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μοντέρνα του καιρού μας. Όσο μοντέρνοι τέλος πάντων μπορούν να θεωρηθούν οι καιροί μας. Ε, αυτό δημιουργεί την τριβή και το αστείο».

Στη συνέχεια, ο διάλογος ανάμεσα στον Γιάννη Μπέζο και την Ελένη Παπαδόγια εξελίχθηκε ως εξής:

-Βρίσκετε κοινά στοιχεία με το ρόλο για εσάς;

Με εμένα; Θα αστειεύεστε βέβαια.

-Δεν ξέρω… ρωτάω μήπως…

Σας απαντώ, θα αστειεύεστε.

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Φιλιππίδη, ο Γιάννης Μπέζος είπε: «Έχουμε μια άψογη συνεργασία και ο Δημήτρης είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και εξαιρετικό παιδί φυσικά».