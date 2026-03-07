Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

0

Σε ηλικία 82 ετών

Έφυγε από ζωή σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης είχε πρόβλημα με την καρδιά του και μάλιστα είχε περάσει στο νοσοκομείο τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Την τραγική είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος, με ανάρτησή τους από το Από Κοινού Θέατρο.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγίο σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους», αναφέρουν στην ανακοίνωση στο Facebook.

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τον περασμένο Ιανουάριο, ο ηθοποιός είχε πει για την περιπέτεια της υγείας του πως είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι ακόμη θανατηφόρο.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά», είχε πει.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Στο βιογραφικό του που δημοσιεύει ο Ιανός αναφέρονται τα εξής:

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε το 1944 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε όλα σχεδόν τα είδη της τέχνης του ηθοποιού: Αρχαίο δράμα, Αττική κωμωδία, Κωμειδύλλιο, Οπερέτα, σύγχρονο θέατρο, μουσικό θέατρο, Παντομίμα και Επιθεώρηση. Μεταξύ άλλων έχει παίξει στις παραστάσεις: «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος Γάτος» (Παιδική Σκηνή Ξένιας Καλογεροπούλου), «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας» (σκην. Σ. Ντουφεξής), «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ» (Εθνικό Θέατρο – σκην Σ. Ντουφεξής), «Άλκηστη – Κύκλωπας» (Εθνικό Θέατρο – σκην. Σπ. Ευαγγελάτος) «Κατζούρμπος» και «Η Τύχη της Μαρούλας», (Ημικρατικό Θέατρο Κρήτης – σκην. Κ. Μιχαηλίδης), «Η τρελλή του Σαγιώ» (Κ.Θ.Β.Ε – σκην. Α. Βουτσινάς), «Κύκλωπας – Εκάβη» (Κ.Θ.Β.Ε. σκην. Γ. Ρήγας). «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», (Ηρώδειο – σκην. Μ. Κακογιάννης) «Ντόλλυ» (θίασος Ελλης Λαμπέτη – σκην. Μ. Βολανάκης) Στην συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, έπαιξε το Στέλιο στην “Αυλή των Θαυμάτων” του Ιάκωβου Καμπανέλλη (σκην. Γ. Μιχαηλίδης). Έπαιξε στις «Φυλλωσιές» του Λαρς Νορέν, στην «Αντίστροφη Ψυχολογία», του Τσάρλς Λάντλαμ, στους «Σιδεράδες» του Μίλος Νίκολιτς (σκην. Κ. Αρβανιτάκης) και στην «Άτακτη Τάξη» (παντομιμικό έργο σε συνεργασία [κείμενο και σκηνοθεσία] με την Ασπασία Κράλλη. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων Πολιτιστική Ολυμπιάδα – Θεατρικοί Μονόλογοι 2004, ερμήνευσε το μονόλογο του Γιοπ Άντμιραλ «Εγώ, η μάνα μου» (σκην. Α. Κράλλη) Έπαιξε το ρόλο του Άλφρεντ Χίτσκοκ στο έργο «Χίτσκοκ Μπλοντ» (θ. Μουσούρη σκην. Α. Καλογρίδης) και τον Αρχηγό της συμμορίας στο θεατροποιημένο «Ντόγκβιλ» του Λαρς φον Τρίαρ (Εθνικό Θέατρο σκην. Α. Καλογρίδης). Συμμετέχοντας στην παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης «Δωδέκατη Νύχτα» του Σαίξπηρ, έπαιξε το ρόλο του Σερ Τόμπυ (σκην. Ν. Χαραλάμπους). Στο «Τάνγκο» του Μρόζεκ (σκην. Σπύρος Ευαγγελάτος) έπαιξε το ρόλο του Στόμιλ. Το καλοκαίρι του 2006 έπαιξε στο Ηρώδειο για το Φεστιβάλ Αθηνών στους «Σφήκες» του Αριστοφάνη, το ρόλο του Βδελυκλέωνα (σκην. Σ. Ευαγγελάτος).

Το χειμώνα 2006-2007 συμμετείχε στο μιούζικαλ «Το μαγαζάκι του τρόμου» στο ρόλο του Μούσνικ. Σκηνοθέτησε τον «Παπουτσωμένο Γάτο» στο ΚΘΒΕ (γράφοντας και τους στίχους των τραγουδιών της παράστασης), καθώς και την «Αντίστροφη Ψυχολογία» του Λάντλαμ. Έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια στα έργα: «Λίστα Γάμου», «Σιδεράδες», «Ο Έρωτας Δαγκώνει» και την ηχητική επένδυση στην παράσταση «Αναζητώντας τον Οιδίποδα».

Συνεργάστηκε συχνά με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλά σήριαλ και άλλες εκπομπές μεγάλης θεαματικότητας. («Το Μινόρε της Αυγής», «Αυθαίρετοι», «Σιγά η Πατρίδα κοιμάται», «Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια», «Λίστα Γάμου» κ.ά.). Έπαιξε στις ταινίες: «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περράκη, «Η φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη, Πάμπτωχοι Α.Ε. σκην. Α. Κόκκινος), «Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο» των Ρέππα – Παπαθανασίου. Βραβεύτηκε με το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία του Νίκου Νικολαΐδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Συμμετείχε σε ξένες παραγωγές ταινιών, όπως: «The First Olympics» (σκην. Alvin Rakoff), «My Family and other animals» (σκην. Peter Barber-Fleming) «ΟΡΑ» (σκην. Udayan Prassad). Το 1996, μαζί με τη γυναίκα του, Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο» μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σ’ ένα σύγχρονο, καλαίσθητο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης είναι λογοτέχνης – ηθοποιός, καθώς έχουν τυπωθεί ως τώρα τρεις ποιητικές συλλογές του. Η τρίτη και τελευταία ποιητική συλλογή του (εκδόσεις Καστανιώτη), περιλαμβάνει τα ανέκδοτα ποιήματα μιας δεκαετίας περίπου, καθώς και ένα αναδρομικό ανθολόγιο από προηγούμενες συλλογές και δημοσιεύσεις με ποιήματα που ο ποιητής θεωρεί ότι άντεξαν στο χρόνο. Ποιήματά του υπάρχουν τυπωμένα σε διάφορες ελληνικές και ξένες ανθολογίες.