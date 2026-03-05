Πολυξένη Μυλωνά για την σχέση της με τον Σωτήρη Χατζάκη: «Ο χρόνος είναι άχρονος, το σύστημα μας βάζει αριθμούς»

0

«Τώρα εμείς εδώ αν περνάμε καλά, ο χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται»

Παρέα ήταν καλεσμένοι ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», όπου μίλησαν και για την σχέση τους μεταξύ άλλων.

«Ήμουν 4 χρόνια στο ΚΘΒΕ και μετά άλλα τέσσερα στο Εθνικό. Τα κρατικά θέατρα σου μαθαίνουν δομές και θεσμούς. Αλλά τα ιδιωτικά θέατρα είναι συγκινητικά. Γιατί παλεύουν μέσα στον ανταγωνισμό και σου δίνουν την ευκαιρία να κάνεις πράγματα που είναι πραγματικά σπουδαία», είπε αρχικά ο Σωτήρης Χατζάκης και πρόσθεσε:

«Και πάντα θα θυμάμαι τον Νίκο Κούρκουλο. Από αυτόν ξεκίνησε η ιστορία. Με κάλεσε μια μέρα, μπαίνω στο γραφείο, ήταν πιο όμορφος από ό,τι τον ξέρουμε και πιο παλικάρι από ό,τι ξέρουμε. Μου λέει “αν γυρίσω την πλάτη μου, θα με μαχαιρώσεις ή θα με προστατεύσεις;”. Του είπα ότι θα σας προστατεύσω, αλλά θα δείξει ο καιρός και μου λέει… πάμε! Δεν έβαζε υπογραφές, το χέρι έδινε. Ήμουν ξεκάθαρα προσωπική επιλογή του Κούρκουλου. Και μετά ανέβηκα πάνω στο Κρατικό και μετά γύρισα στο Εθνικό ως διευθυντής».

Για τη σχέση του με την Πολυξένη Μυλωνά, ο Σωτήρης Χατζάκης απάντησε: «Γνωριστήκαμε το 2005 και γίναμε ζευγάρι το 2009. Αλλά είχαμε συναντηθεί το 2004, όπου εγώ είχα κλειδώσει τον στόχο που λέμε πάντοτε. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ».

Η Πολυξένη Μυλωνά μίλησε για την καριέρα της: «Δεν έχω κάνει τηλεόραση και δεν μου φταίει κανένας σε αυτό. Άμα δεν πας να χτυπήσεις την πόρτα, δεν θα γίνει κάτι. Το θέατρο με βοήθησε και βασικά ο εαυτός σου σε βοηθάει πάντα, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις. Ήμουν πολύ απορροφημένη από το θέατρο».

Για τη σχέση της με τον Σωτήρη Χατζάκη, η Πολυξένη Μυλωνά είπε: «Μου άρεσε γιατί δεν θα έπαιρναν έναν "φιόγκο". Δηλαδή έναν άνθρωπο με εμπειρίες, όπως ήταν ο πατέρας μου, είχα υψηλά τον πήχη. Η ηλικία δεν υφίσταται στους ανθρώπους. Ο χρόνος είναι άχρονος, το σύστημα μας βάζει αριθμούς. Τώρα εμείς εδώ αν περνάμε καλά, ο χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται. Δεν ήταν όλα εύκολα, αγαπηθήκαμε γι’ αυτόν τον λόγο».