Σωτήρης Χατζάκης και Πολυξένη Μυλωνά: «Πήραμε ένα ταξί και είπαμε ότι πάμε για να παντρευτούμε»

«Αν η γυναίκα σου είναι χαρούμενη, τότε εσύ είσαι ευτυχισμένος»

Καλεσμένοι στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν σήμερα ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά.

Το ζευγάρι μίλησε για την μακροχρόνια σχέση τους, με τον ηθοποιό να περιγράφει όσα συνέβησαν κατά την αναχώρησή τους για το Δημαρχείο και το γάμο τους.

«Έκανα τον γάμο για να της δώσω χαρά. Γιατί αν η γυναίκα σου είναι χαρούμενη, τότε εσύ είσαι ευτυχισμένος. Ζούμε μαζί στην Κυψέλη, η νύφη ετοιμάστηκε μέσα στο δωμάτιο και φόρεσε ένα πανωφόρι, έβρεχε…

Φάγαμε πρώτα και μετά βγήκαμε να κάνει την βόλτα του ο σκύλος μας και μετά πήραμε ένα ταξί και είπαμε ότι πάμε για γάμο», είπε ο Σωτήρης Χατζάκης.

Οι δυο τους καθυστέρησαν, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ταξί να φύγει από το σημείο, με τον Σωτήρη Χατζάκη να κάνει στη συνέχεια ωτοστόπ.

«Ο οδηγός είπε ότι αργήσαμε γιατί μας περίμενε. Άρχισα να σταματάω ΙΧ και να λέω ότι παντρευόμαστε, εκείνη τη στιγμή βρίσκουμε ένα ταξί», είπε ο Σωτήρης Χατζάκης.