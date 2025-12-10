Γιάννης Αϊβάζης: Οι ζωές μας είναι πια χωριστές με τη Μαρία Κορινθίου, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν

0

«Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές»

Για τον τρόπο που θα περάσει τα φετινά Χριστούγεννα μίλησε ο Γιάννης Αϊβάζης στις κάμερες των πρωινών εκπομπών. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι οι γιορτές δεν θα τον βρουν μαζί με τη Μαρία Κορινθίου.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως, πλέον, ο καθένας ακολουθεί τη δική του πορεία και οι ζωές τους είναι ξεχωριστές.

«Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακές γιορτές. Όχι, ο καθένας κάνει το δικό του ρεβεγιόν γενικά. Πλέον οι ζωές μας δεν είναι κοινές, είναι ξεχωριστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.