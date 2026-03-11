Πασχάλης Τσαρούχας: Μεγαλώνω ωραία γιατί είμαι καλός άνθρωπος

0

«Δεν ήμουν ποτέ παρών σε περιστατικό κακοποιητικής συμπεριφοράς, δεν θα το επέτρεπα να έχει γίνει μπροστά μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο οποίος μίλησε για τη ζωή, τη γονεϊκότητα, αλλά και για τη θητεία του στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών την περίοδο που ξέσπασε το ελληνικό #MeToo.

«Μεγαλώνω ωραία γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας κανείς αυτό που βγαίνει, βγαίνει η ψυχή του. Όχι να σου βγάλουν την ψυχή. Απλώς σου φεύγει όλη αυτή η φασαρία που έχεις. Τώρα δε χρειάζεται να τα προλαβαίνεις όλα. Λίγο ησυχάζει νομίζω ο άνθρωπος μεγαλώνοντας. Αλλά μην κάνουμε και τους γέρους. Κάθε φορά που συναντάς τα παιδιά ζητάς συγγνώμη, είτε ομολογημένη, είτε από μέσα σου, είτε τις ώρες που δεν είσαι εκεί. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γονιός, εσύ ξέρεις. Πάντα έχει ενοχή. Πάντα κάτι παραπάνω θα μπορούσες να έχεις κάνει που δεν έχεις καταφέρει», τόνισε ο Πασχάλης Τσαρούχας.

Για τον ίδιο, η θητεία των τεσσάρων ετών στο ΣΕΗ στην έντονη περίοδο του λεγόμενου ελληνικού #MeToo, δεν ήταν μια επιδίωξη προβολής, αλλά ένα καθήκον που εκτελέστηκε με χειρουργική διακριτικότητα και απόλυτο σεβασμό στη θεσμική του ιδιότητα.

«Έγινε σωστά και πολύ διακριτικά όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ λεπτή η θέση μας και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. (Δεν ήταν) η δική μου δουλειά, δεν ήμουν δικαστής, δεν είχαμε λόγο ούτε αρμοδιότητα ούτε καμιά δικαιοδοσία να μιλήσουμε. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Πήγαν τα πράγματα εκεί που έπρεπε να πάνε. Δεν υπάρχει λόγος να καταθέτουμε τη γνώμη μας για τα πάντα», είπε και πρόθεσε:

«Δεν γινόταν να μιλήσεις την περίοδο των καταγγελιών γιατί εμείς είχαμε άπειρες πληροφορίες τότε, οι οποίες άλλες ήταν επιβεβαιωμένες, άλλες ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες, τις οποίες αρνούνταν να τις υπογράψουν. Αλλά έβλεπες ότι αυτό το πράγμα ήξερες ότι έχει γίνει. Δηλαδή ήταν και πράγματα που ξέραμε ότι έχουν συμβεί. Δεν ήμουν ποτέ παρών σε περιστατικό κακοποιητικής συμπεριφοράς, δεν θα το επέτρεπα να έχει γίνει μπροστά μου.

Υπήρξαν συνάδελφοι που ανέχονταν πράγματα και έτσι δούλευαν πιο εύκολα. Σωστά έγινε ό,τι έγινε με το #metoo. Ήταν πάρα πολύ λεπτή η θέση μας και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κακοποιητής για κάποιο λόγο είναι κακοποιητής. Κάπως έχει κακοποιηθεί και ο ίδιος, κάποιο μοντέλο επαναλαμβάνει, κάποιο κενό του συμπληρώνει. εγώ τότε δεν ήμουν δικαστής».