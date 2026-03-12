Γιώργος Μαρίνος: Την Παρασκευή θα γίνει η κηδεία του στο Κοιμητήριο Βούλας – «Ήταν ήρεμος στο τέλος του, δεν υπέφερε»

0

Ο εμβληματικός σόουμαν πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου θα πουν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno», η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι στο Κοιμητήριο Βούλας.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε τραγουδιστής, ηθοποιός και ένας από τους πρώτους σόουμαν της ελληνικής σκηνής. Γεννήθηκε στον Βοτανικό της Αθήνας και σπούδασε στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962 εμφανίστηκε στην ιστορική «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής.

Στη συνέχεια χάραξε τη δική του πορεία στη διασκέδαση, συνδυάζοντας τραγούδι, σάτιρα, πρόζα και μιμήσεις. Για σχεδόν δύο δεκαετίες εμφανιζόταν στη θρυλική «Μέδουσα», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο είδος θεατρικού σόου που τον καθιέρωσε στο κοινό.

Συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και συμμετείχε σε θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές εκπομπές και κινηματογραφικές παραγωγές. Με το ιδιαίτερο ύφος και τη σκηνική του παρουσία άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική ψυχαγωγία.

«Είχαμε ένα μικρό πάρτι κάθε μέρα»

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Γιώργος Μαρίνος τα πέρασε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα.

H διευθύντρια του οίκου ευγηρίας, Σοφία Κάνα, μίλησε για την καθημερινότητα του καλλιτέχνη στην εκπομπή «Happy Day»: «Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε καθημερινά για τους τρόφιμους. Είχαμε ένα μικρό πάρτι κάθε μέρα. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κύριο Θωμάκο και τη σύζυγό του, Ιωάννα, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες. Τρώγαμε έξω, του άρεσε το σουβλάκι πάρα πολύ. Μας αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν 87 χρονών, τι άλλο να πω. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: «Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορονοϊού. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε, περάσαμε καλά».

«Ήταν η ψυχή των πάρτι μας»

«Σήμερα πενθούμε από χθες. Είναι μοναδικό αυτό που ζήσαμε με τον Γιώργο. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ ήμουν θαυμάστριά του πάντα. Το θεωρώ τιμή μου ότι έζησα αυτά τα τελευταία χρόνια μαζί του. Είχαμε την απόλυτη αποδοχή του. Ήταν ένας άνθρωπος που ακτινοβολούσε αγάπη και πνεύμα. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος και ευγενέστατος. Ήταν η ψυχή των πάρτι μας, σήκωνε όλες τις κυρίες να χορέψουν. Έπαιρνε το μικρόφωνο και μας τραγουδούσε κάθε μέρα. Περάσαμε πολύ καλά, όταν του βάζαμε μουσική αμέσως “ζωντάνευε”. Ήταν ήρεμος στο τέλος του, δεν υπέφερε», σημείωσε η διευθύντρια του οίκου ευγηρίας, Σοφία Κάνα, στον ΑΝΤ1.