Λόλα Νταϊφά: «Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένα γλυκό παιδί, αλλά και ένας επαναστάτης»

«Έφερε καινούργια πράγματα, όταν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνουν αποδεκτά»

Με συγκίνηση μίλησε η Λόλα Νταϊφά για τον Γιώργο Μαρίνο το πρωί της Τετάρτης, μετά την είδηση του θανάτου του το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου. Η στενή του φίλη φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και αναφέρθηκε στον σπουδαίο καλλιτέχνη που, όπως είπε, σημάδεψε το ελληνικό θέαμα.

«Για μένα ο Γιώργος ήταν ένα γλυκό παιδί, αλλά και ένας επαναστάτης. Γιατί ήταν ένας επαναστάτης στο χώρο. Έφερε καινούργια πράγματα, όταν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνουν αποδεκτά. Άλλο που λατρεύτηκε. Αλλά όταν αυτός επιχείρησε να φέρει τα σόου, να κάνει αυτά που έκανε στις πίστες, να τραγουδάει…

Δηλαδή να τραγουδάει με τον δικό του τρόπο, να συνομιλεί με τον κόσμο. Δηλαδή δεν κράτησε ποτέ την απόσταση "α, εγώ είμαι πάνω στη σκηνή και εσείς είσαστε από κάτω" ή "εγώ είμαι στην πίστα και εσείς είσαστε κάτω'. Δηλαδή η ιστορία του σόου στην Ελλάδα ήταν Γιώργος Μαρίνος. Εκτός αυτού όμως, εγώ τον ήξερα από πολύ παλιά, γιατί είχε παίξει στην πρώτη ταινία του, στην ταινία που τον είχε ανακαλύψει ο άντρας μου, ο Ίων ο Νταϊφάς, ο σκηνοθέτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ήταν ένα πρόσωπο, εκτός από οικείο όπως ήταν σε όλους, ήταν κι ένας δικός μου άνθρωπος. Ερχόταν στο σπίτι μας, λέμε στις καλές ημέρες, έτσι; Όταν αυτός ήταν καλά. Αυτό που νομίζω ότι διέκρινε τον Γιώργο είναι ότι όταν μιλούσε με κάποιον έβαζε τα όριά του. Ήταν αυτός που έφερε το καινούργιο, ο νεωτεριστής στο χώρο του θεάματος για την Ελλάδα, δεν μπορεί κανένας άλλος να του πάρει αυτό τον τίτλο».