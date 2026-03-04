Πέτρος Γαϊτάνος: Έρχονται γονείς και μου λένε ότι νανουρίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου

0

Gια τη μουσική του, αλλά και για τη Eurovision μίλησε ο Πέτρος Γαϊτάνος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» και στη Νάσια Μανέντη.

«Τα τραγούδια μου τα λέω με σκοπό να εμπνεύσω τον κόσμο σε πράγματα ανώτερα και χρήσιμα», είπε αρχικά ο Πέτρος Γαϊτάνος και συνέχισε:

«Οι νέοι είναι ένα κοινό πολύ ιδιαίτερο, ψάχνονται ορμονικά και οντολογικά. Έρχονται γονείς και μου λένε ότι νανουρίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου».

Σε ερώτηση για τον Ακύλα και τη Eurovision, ο Πέτρος Γαϊτάνος είπε: «Είναι μια ερώτηση που θέλει πολλή κουβέντα, οπότε καλύτερα να μην πω κάτι. Καλό είναι ότι γίνεται γύρω από το χώρο της τέχνης, να μην παραδειγματίζεται από πράγματα που την ευτελίζουν.

Εγώ δεν θα πήγαινα στη Eurovision, γιατί γύρω από ένα όμορφο τραγούδι που θα έγραφα, θα υπήρχε ένα τσίρκο».