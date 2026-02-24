Καταδικάστηκε ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

0

Σε βάρος της πρώην συζύγου του

Το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον Κώστα Δόξα ποινή φυλάκισης τριών ετών υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Η μήνυση είχε κατατεθεί το 2021 και αφορούσε καταγγελίες για προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, κατά την περίοδο που εκείνη κυοφορούσε το παιδί τους. Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του τραγουδιστή και προχώρησε στην καταδίκη του.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του MEGA, επιβλήθηκε ποινή τριών ετών, εκ των οποίων εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες. Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε εμφανιστεί αισιόδοξος, ενώ, όπως αναφέρθηκε, ζήτησε εκ νέου εξωδικαστικό συμβιβασμό και απόσυρση της μήνυσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία. Η υπόθεση, που απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα από το 2021, οδηγείται πλέον στο Εφετείο.