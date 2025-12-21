Λευτέρης Πανταζής μέσα από το νοσοκομείο: «Κουράστηκα από τις εμφανίσεις, βραδινές, τηλεοπτικές – Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»

0

«Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγω»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Λευτέρης Πανταζής τις τελευταίες δυο ημέρες, καθώς εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων έπαθε υπερκόπωση.

«Κουράστηκα από τις εμφανίσεις, βραδινές, τηλεοπτικές… Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα βγω και από Τετάρτη ξεκινάω πάλι», είπε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής.

Ο Λευτέρης Πανταζής είπε στη συνέχεια: «Έπρεπε να ξεκουραστώ, έκατσα στο νοσοκομείο για να μου κάνουν όλες τις εξετάσεις, για να είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ξεκουράζομαι.

Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Υπερκόπωση ήταν! Σήμερα είμαι καλύτερα, από χθες που κοιμήθηκα, είμαι καλύτερα».