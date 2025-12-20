Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής επειδή κατέρρευσε από υπερκόπωση

0

«Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι»

Για την περιπέτεια υγείας του μίλησε τηλεφωνικά ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε τηλεφωνικά στο «Weekend Live». Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι κατέρρευσε από υπερκόπωση έπειτα από έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα και συνεχόμενες εμφανίσεις.

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο γιορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι παραμένει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. «Είμαι και σήμερα και αύριο εδώ να ξεκουραστώ. Τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και την Τετάρτη ξεκινάω πάλι στο μαγαζί», είπε, διευκρινίζοντας ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε για την κατάστασή του, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον. «Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», σημείωσε.

Κλείνοντας, τόνισε πως μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης θα επιστρέψει κανονικά στη δουλειά του. «Δυο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά», κατέληξε.