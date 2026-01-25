Μίλτος Πασχαλίδης για αμβλώσεις και Μαρία Καρυστιανού: «Ήταν σαχλαμάρα αυτό που είπε – Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με ό,τι λέει»

0

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις απάντησε, μεταξύ άλλων, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τον Νίκο Συρίγο.

«Της είχε και έχει όλος ο κόσμος τη συμπάθεια γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της», είπε αρχικά ο Μίλτος Πασχαλίδης και στην συνέχεια τόνισε:

«Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει. Κατά τη γνώμη μου αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα, το λέω καθαρά. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να κριθεί ολοκληρωτικά από μία άποψή της, η οποία δεν ξέρω κι αν είναι η άποψή της, μετά πήγε να την ανασκευάσει από ό,τι είδα.

Η κυρία αυτή έχει αποφασίσει να κριθεί και ως πολιτικό πρόσωπο. Σε αυτό το στίβο τα πράγματα είναι πολύ άγρια. Δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ας ακούσουμε αν έχει πρόγραμμα και τι πρόγραμμα είναι αυτό και ο κόσμος θα κρίνει».