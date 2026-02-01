Σία Κοσιώνη – Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε»

0

Η δημοσιογράφος νοσηλεύεται για 10η μέρα

Νοσηλευόμενη για 10η μέρα παραμένει η Σία Κοσιώνη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της πρωτεύουσας, μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής (23/1), έπειτα από συμπτώματα πνευμονίας που παρουσίασε.

Αφού νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για κάποια 24ωρα, η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε απλό δωμάτιο, όπου συνεχίζει τη φαρμακευτική της αγωγή και την ιατρική παρακολούθηση. Στο πλευρό της βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών της, η δημοσιογράφος το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της από αύριο, Δευτέρα.