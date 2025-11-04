«Ήταν ένας άγγελος επί της γης», η αδερφή του Νότη Σφακιανάκη μιλά για την απώλεια της συζύγου του, Κίλι

0

«Η πιο ευγενική γυναίκα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου»

Συγκλονισμένοι είναι όλοι γνώριζαν την σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, μετά τον απρόσμενο θάνατο της Κίλι το βράδυ της Κυριακής (2/11).

Στην εκπομπή Super Κατερίνα μίλησαν ο μουσικός, Σάκης Πιλάτος, στενός συνεργάτης του ερμηνευτή, η αδελφή του, Πολυάννα, καθώς και η κουμπάρα του, Σέβα Τύρα.

«Έφυγε ένας πραγματικός άγγελος από κοντά μας, η πιο ευγενική γυναίκα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ένας άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Την ήξερα από 18 χρονών ήμασταν πάρα πολύ φίλοι. Όλη η οικογένεια του Νότη την αγάπησε πάρα πολύ. Μέχρι πέρυσι μιλούσαμε στο τηλέφωνο, κάποια στιγμή δεν μπορούσε να μιλήσει, ούτε μηνύματα να στείλει», δήλωσε ο Σάκης Πιλάτος.

«Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους», δήλωσε από την πλευρά της η Πολυάννα Σφακιανάκη, αδελφή του τραγουδιστή.

«Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος σε αυτή τη γη ο Νότης την λάτρευε. Περάσανε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Πάντα είχαμε επικοινωνία. Ήμουν στην Κω και δεν προλάβαινα να τη δω, νιώθω τύψεις γι’ αυτό», εξομολογήθηκε η κουμπάρα τους, Σέβα Τύρα.