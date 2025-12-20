Στέφανος Παπαδόπουλος για τη μήνυση στον Μαζωνάκη: «Με ρώτησαν πόσα χρήματα θέλω για να κλείσω το στόμα μου»

0

«Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα, η αλήθεια πάντα κερδίζει»

«Η αλήθεια είναι ότι θέλω μπροστά μου να μού πει ότι είμαι ψεύτης», τόνισε ο ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ο διάσημος τραγουδιστής επικοινώνησε μαζί του, είπε: «Όχι». Παράλληλα, δάκρυσε μόλις ρωτήθηκε πως το έμαθαν οι γονείς και ειδικά η μητέρα του, ενώ αποκάλυψε ότι «Με ρώτησαν πόσα χρήματα θέλω για να κλείσω το στόμα μου».

«Δεν θα ερχόμουν εύκολα (σ.σ. σε εκπομπή), είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό και δεν βοηθάνε οι καταστάσεις», είπε αρχικά ο 21χρονος, ο οποίος επέλεξε να μιλήσει δημόσια και να πει τη δική του πλευρά επί του θέματος.

Θυμίζεται ότι τον κατηγορεί για ανήθικες προτάσεις, ενώ ο καλλιτέχνης απάντησε με καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών, τόνισε πως τα όσα έχουν ειπωθεί είναι ψέματα και έκανε λόγο για οργανωμένη απόπειρα εκβίασης που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, γνωστός ως Stef στον καλλιτεχνικό χώρο, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του Open, ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν αγχώνομαι για κάτι, δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω και λόγο να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα. Μόνο δύναμη… και εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν και αυτοί και να μην φοβηθούν τίποτα, γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει».

«Το like είναι κάτι που δεν είχα αντιληφθεί. Τον κ. Μαζωνάκη δεν τον έχω στα social και όταν το είδα στην τηλεόραση όλο αυτό λέω “εγώ;”, απόρησα δηλαδή, θα ήταν ένα καταλάθος, αλήθεια με το χέρι στην καρδιά το λέω. Και γι’ αυτό το πήρα πίσω (σ.σ. το like) που μετά σχολιάστηκε αυτό, γιατί λέω “έχουν δίκιο” δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν καθαρά τυχαίο γεγονός. Μπορεί να βγήκε (σ.σ. η ανάρτηση) ως χορηγούμενη ή να βγήκε τυχαία».

Ο ίδιος, θέλησε να διευκρινίσει: «Αλλά δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι ο κ. Μαζωνάκης δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης. Ό,τι έγινε backstage δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος εδώ ή σαν παρουσία δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης».

«Το “άβολα” ήταν το λιγότερο που ένιωθα»

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο Στέφανος Παπαδόπουλος: «Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση είναι εύκολο να πεις ότι “όταν συμβαίνει, φεύγω”, αλλά όταν είσαι μέσα στον χορό, είναι πολύ αλλιώς. Παραλύεις λίγο, λες “θα φύγω, εντάξει… θα με πάρουν αλλού; Αν μιλήσω τι θα γίνει;».

«Ήταν από το πρώτο κιόλας βράδυ. Στις 20 Μαρτίου, 12:00 το πρωί έλαβα το τηλεφώνημα για να πάω, 20:00 ήμουν εκεί. Στις 21 του μήνα είχαμε την πρόβα τζενεράλε, στις 22 ήταν η πρεμιέρα. Στις 25 του μηνός ένιωσα ότι αυτό που ζω είναι λίγο μη διαχειρίσιμο και ότι ήθελα κάποια βοήθεια, κυρίως ψυχολογική, υποστηρικτική για να δω πως θα το διαχειριστώ. Το “άβολα” ήταν το λιγότερο που ένιωθα. Ένιωθα άβολα, ένιωθα εγκλωβισμένος, δεν ξέρω… μέχρι την πρεμιέρα πονούσε το στομάχι μου. Έλεγα ότι κάθε βράδυ θα πρέπει να σκέφτομαι κάτι ώστε να αποφύγω κάποιες καταστάσεις και έτσι μίλησα και στα παιδιά που δουλεύαμε μαζί».

Δικηγόρος 21χρονου: «Αυτά που καταγγέλλει αποδεικνύονται με μάρτυρες και έγγραφα»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 21χρονου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε: «Θα σας πω ακριβώς ποια ήταν η διαδικασία και τι άκουσα από τον ίδιο. Εννοείται πως όταν έχεις ένα πρώτο τηλέφωνο προκειμένου να κλείσεις ένα ραντεβού για να ακούσεις έναν άνθρωπο, πάντα είσαι επιφυλακτικός, αλλά όταν ήρθε (σ.σ. ο 21χρονος), πραγματικά αυτό που μου είπε ότι “Αλέξανδρε, εγώ θέλω να πω την αλήθεια” με έπεισε και έτσι προχωρήσαμε».

«Του εξήγησα ότι είναι ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, ότι “θα τα βάλουμε και θα τα βάλεις με θηρία, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτά που λέμε πρέπει να τα αποδείξουμε”. Πράγματι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα δουλέψαμε πάνω σε μία υπόθεση που αυτά τα οποία καταγγέλλει και με το πρόσωπό του με θάρρος και χωρίς κανένα φόβο, αποδεικνύονται τόσο με μάρτυρες, όσο και με έγγραφα».