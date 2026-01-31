Δάσκαλος στην Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

Δάσκαλος στην Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας

Κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου

Δάσκαλος καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μία μαθήτριά του. Κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2023, ύστερα από καταγγελία στην Αστυνομία ότι ο 56χρονος, σήμερα, εκπαιδευτικός θώπευσε και φίλησε την 10 ετών, τότε, μαθήτρια του. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, σε περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ο δάσκαλος είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές η δίκη έγινε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θρεσσαλονίκης. Ο καταδικασθείς εκπαιδευτικός δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω της οποίας αρνήθηκε τις πράξεις.