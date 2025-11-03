Πέθανε η σύζυγός του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, ανήμερα των γενεθλίων του

0

Η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία δύο χρόνια

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι, χθες, Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του.

Η γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του τραγουδιστή για πάνω από 30 χρόνια, στηρίζοντάς τον σε κάθε προσωπικό και επαγγελματικό βήμα, δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Η Αγγλίδα, Κίλι Σφακιανάκη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία δύο χρόνια και τα οποία είχαν παραμείνει, ωστόσο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Την είδηση έκανε γνωστή η Ρούλα Χάμου, στενή φίλη της οικογένειας Σφακιανάκη, με ανάρτησή της στο Facebook, ενώ λίγα λεπτά μετά το θλιβερό γεγονός επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Η Κίλι Σφακιανάκη δεν μένει πια εδώ. "Έφυγε" το βράδυ γενεθλίων του Νότη. Μια γυναίκα που άφησε πατρίδα κι οικογένεια, προκειμένου να ζήσει με τον άντρα που αγάπησε», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Χάμου στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roulah Roulah (@roulahamou)

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, η Κίλι Σφακιανάκη έφτασε χθες το βράδυ, 2 Νοεμβρίου, στο Ασκληπιείο της Βούλας δίχως σφυγμό, της έγινε ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά και στη συνέχεια δηλώθηκε νεκρή. Στο πλευρό της ήταν η κόρη της.

Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη πάλευε για τρία χρόνια με προβλήματα υγείας και έπασχε από χρόνιο Πάρκινκσον.

Ο Νότης Σφακιανάκης γνώρισε την Κίλι στην Κω, το 1984. Η Βρετανίδα, που τότε εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί, τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον του τραγουδιστή και πολύ σύντομα οι δυο τους έγιναν ζευγάρι. Το 1991 παντρεύτηκαν και στη συνέχεια απέκτησαν δύο παιδιά, τα δίδυμα, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού μπροστά στο φωτογραφικό φακό έγινε τον Απρίλιο του 2017, όταν ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγό του, Κίλι, απαθανατίστηκαν κατά την είσοδο στο αεροδρόμιο μαζί με την κόρη τους.