Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο ηθοποιός Ούντο Κιρ

Τη δεκαετία του ’90, ο Γερμανός εμφανίστηκε σε αρκετές μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ

Ο Ούντο Κιρ, Γερμανός ηθοποιός και cult είδωλο που συνεργάστηκε Άντι Γουόρχολ, τον Λαρς φον Τρίερ και τη Μαντόνα, πέθανε χθες σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο επί μακρόν σύντροφός του, εικαστικός Ντέλμπερτ ΜακΜπράιντ.

Ο ηθοποιός πέθανε σε νοσοκομείο του Παλμ Σπρίνγκς, όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο φίλος του φωτογράφος Μάικλ Τσάιλντερς.

Ο ηθοποιός συμμετείχε σε περισσότερες από 200 ταινίες, μεταξύ άλλων, στις «Flesh for Frankenstein» του 1973 και «Blood for Dracula» του 1974 σε σκηνοθεσία Πολ Μόρισεϊ και παραγωγή του Γουόρχολ.

Συνεργάστηκε επίσης με τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ στις ταινίες «Η γυναίκα του σταθμάρχη» (The Stationmaster’s Wife), «Η Τρίτη Γενιά» (The Third Generation) και «Λιλί Μαρλέν» (Lili Marleen).

Στο Φεστιβάλ του Βερολίνου γνώρισε τον Γκας Βαν Σαντ, στον οποίο ο Κιρ ευγνωμονούσε για την άδειας εργασίας στις ΗΠΑ που εξασφάλισε χάρη σε εκείνον. Το 1991, ο Βαν Σαντ τον σύστησε στο αμερικανικό κοινό με το «My Own Private Idaho», μια ιστορία εμπνευσμένη από τον «Ερρίκο Δ΄» του Σαίξπηρ, όπου ο Γερμανός ηθοποιός εμφανίζεται σε δεύτερο ρόλο μαζί με τους Ρίβερ Φοίνιξ και Κιάνου Ριβς.

Την ίδια περίπου εποχή, ο Κίρ άρχισε να συνεργάζεται με τον φον Τρίερ. Ξεκινώντας στα τέλη της δεκαετίας του '80 με την ταινία «Epidemic», εμφανίστηκε στην ταινία του 1991 «Europa» προτού συμμετάσχει σε πολλά επεισόδια της μακροχρόνιας σειράς θρίλερ τρόμου του φον Τρίερ «The Kingdom» κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 και του '90. Άλλες κινηματογραφικές συνεργασίες τους περιλαμβάνουν τις ταινίες «Breaking the Waves», «Dancer in the Dark», «Dogville», «Melancholia» και «Nymphomaniac: Vol. II».

Τη δεκαετία του ’90, ο Kier εμφανίστηκε επίσης σε αρκετές μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ, «Ace Ventura: Pet Detective», «Armageddon» και «Blade», όπως και στα μουσικά βίντεο της Madonna «Erotica» και «Deeper and Deeper».

Ο πιο πρόσφατος ρόλος του ήταν στην ταινία «The Secret Agent» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο.

Γεννημένος ως Ούντο Κίρσπε στην Κολωνία, σε ένα νοσοκομείο που βομβαρδιζόταν από τις Συμμαχικές Δυνάμεις δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του και πέρασε παιδικά χρόνια γεμάτα στερήσεις. Άρχισε να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο, με σκοπό να φύγει για το Λονδίνο, όπου εγκαταστάθηκε στα 18 του, αφού γνώρισε τον Φασμπίντερ σε ένα μπαρ.

«Μου άρεσε η προσοχή, γι’ αυτό έγινα ηθοποιός» δήλωσε στο Variety μόλις πριν από ένα χρόνο.