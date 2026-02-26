Κλέλια Ρένεση: Μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό και δίνουν μάχη σώμα με σώμα

0

«Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών και έχω πάρει πολλά μαθήματα»

Την συμπαράστασή της σε όσους δίνουν την μάχη με τον καρκίνο εξέφρασε η Κλέλια Ρένεση μέσα από τα social media.

«Ψηλά το κεφάλι και μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό και δίνουν μάχη σώμα με σώμα! Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών και έχω πάρει πολλά μαθήματα, πολλά απρόσμενα χαμόγελα και πολλά κουράγια από ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να ξεφύγουν από τον οδοστρωτήρα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έμαθα και όσα έχουν ακόμα να με διδάξουν. Το μεγαλείο του ανθρώπου στην συνειδητοποίηση του εφήμερου με αφήνει πάντα άναυδη.

Τα μεγαλύτερα παλικάρια είναι κρυμμένα κάπου εκεί! Νίκη όπου έχω ηττηθεί, που λέει και ο ποιητής και ψηλά το κεφάλι στους αγωνιστές» έγραψε η Κλέλια Ρένεση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.