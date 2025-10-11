Γιάννης Πλούταρχος: Εν αγνοία μας έγινε ό,τι έγινε με τον Σταμάτη Γονίδη

0

«Έχω μια απίθανη σχέση και τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους και μεγάλους τραγουδιστές»

Ραδιοφωνική συνέντευξη στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο έδωσε ο Γιάννης Πλούταρχος με αφορμή τις νέες μουσικές του εμφανίσεις. Ο τραγουδιστής μίλησε για όσα έγιναν με τον Σταμάτη Γονίδη και την αποχώρησή του λίγο πριν την έναρξη της συνεργασίας τους

«Όλο αυτό… “έγινε”. Εγώ από την τηλεόραση το είδα. Με τον Σταμάτη (σ.σ. Γονίδη) έχω μια απίθανη σχέση και τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους και μεγάλους τραγουδιστές», είπε αρχικά ο Γιάννης Πλούταρχος και συνέχισε ως εξής:

«Έχει πει τόσα τραγούδια ο άνθρωπος. Έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή, που ακολούθησαν τα τραγούδια του και αυτό του έλεγα. “Σταμάτη, θέλω να πεις τα τραγούδια σου” του έλεγα. Τίποτα, δηλαδή τι να πρωτοπεί ο άνθρωπος. Ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ ωραία, πραγματικά, θα ακούσει πολύ όμορφα τραγούδια, τα δικά μου και του Σταμάτη.

Εν αγνοία μας έγινε ό,τι έγινε, βγήκαν ξαφνικά κάτι περίεργα δημοσιεύματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν τα χαλάσαμε ή δεν τα χάσαμε για να τα βρούμε, ποτέ».