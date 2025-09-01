Ο Σταμάτης Γονίδης αποχωρεί από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο: «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

0

Καυστική ανακοίνωση από τον λαϊκό τραγουδιστή

Τους αιφνιδίασε όλους ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος ανακοίνσε την αποχώρησή του από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο, δύο μήνες πριν από την πρεμιέρα τους στην οδό Πειραιώς.

Ο τραγουδιστής τόνισε ότι «θεωρεί αυτονόητο ότι έπρεπε να σέβονται την ιστορία του». Ο Σταμάτης Γονίδης θα εμφανιζόταν τον Νοέμβριο στο Anodos με τον Γιάννη Πλούταρχο, μόνο που η συνεργασία τους ναυάγησε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου.

«Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου. Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης», αναφέρει την ανακοίνωσή του ο τραγουδιστής.

Έτσι είχε ανακοινωθεί από το Anodos η συνεργασία των δύο τραγουδιστών