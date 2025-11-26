Θοδωρής Μαραντίνης για την ερωτική του ζωή: «Σίγουρα δεν είμαι καλόγερος»

0

«Σίγουρα δεν είμαι έτοιμος να κάνω το επόμενο βήμα»

Σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης εντόπισαν οι δημοσιογράφοι τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος μίλησε ηια την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο από τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Σίγουρα δεν είμαι έτοιμος να κάνω το επόμενο βήμα. Επιτέλους είμαι πάρα πολύ καλά και εύχομαι σε όλους να έχουν μια αντίστοιχη διάθεση», είπε αρχικά ο τραγουδιστής, ενώ όταν ο δημοσιογράφος του Happy Day επέμεινε στο κομμάτι της σχέσης, ο Θοδωρής Μαραντίνης του απάντησε με χιούμορ:

«Βρε πονηρούλη… σίγουρα δεν είμαι καλόγερος».

«Πώς αισθάνεστε τώρα που ο μεγάλος σας γιος ενηλικιώνεται, τελειώνει το σχολείο και θα φύγει για σπουδές;», ρωτήθηκε αμέσως μετά ο τραγουδιστής, με τον ίδιο να απαντά στο ίδιο ύφος: «Νιώθω γέρος. Αυτό».