Γιώργος Μαζωνάκης: Ήταν μια χρονιά δοκιμασίας και θέλω να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου, φτάνει

«Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε», τονίζει για τον κόσμο

«Έσπασε» τη σιωπή του ο Γιώργος Μαζωνάκης με ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στο πρόσωπό του, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα προς όλους εκείνους που θεωρούν ότι ορίζουν τη ζωή του.

«Μια πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε, που βγάλατε άποψη όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό. Αν θα αλλαξοπιστήσω.

Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο. Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία 3-4 χρόνια, με αρκετές δυσκολίες αλλά και τεράστια δώρα… φτάνει. Φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δε δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Καλή χρονιά με πίστη. Καλή χρονιά σε όλους», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης.