Γιατί ο Αντώνης Ρέμος αναβάλλει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα

Εξήγησε μέσω Instagram τον λόγο

Μέσω Instagram ο Αντώνης Ρέμος την αναβολή των εμφανίσεών του στο νυχτερινό κέντρο όπου συνεργάζεται με τον Χρήστο Μάστορα.

Όπως γνωστοποίησε ο δημοφιλής τραγουδιστής, μια ιογενής λοίμωξη τον αναγκάζει να αποσυρθεί προσωρινά από τις live εμφανίσεις του, προκειμένου να ξεκουραστεί και να αναρρώσει.

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο NOX, γιατί αντιμετωπίζω μια ιογενής λοίμωξη και μ’ έχει καταβάλει αρκετά.

Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες βδομάδες. Ευχαριστώ», είπε ο Αντώνης Ρέμος στο Instagram.