Πάνος Καλίδης για την εμμονική θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου: «Αν έχεις δώσει δικαιώματα, δεν πηγαίνεις την κοπέλα δικαστικά»

«Έναν θαυμαστή ή μία θαυμάστρια δεν τον αποκόπτουμε, δεν μπορείς να του μιλήσεις άσχημα»

Για τη δικαστική διαμάχη του Γιάννη Πλούταρχου με την εμμονική του θαυμάστρια, την περιπέτεια του Σπύρου Μαρτίκα με το κύκλωμα απάτης των καζίνο αλλά και για τον νέο κύκλο του Survivor μίλησε ο Πάνος Καλίδης στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Μου έγινε πρόταση αλλά δεν ήξερα με ποιους να επιλέξω να πάω, με τους Αθηναίους ή τους Επαρχιώτες, γιατί μένω στην Αθήνα αλλά κατάγομαι από την επαρχία. Θεωρώ ότι έχει γίνει μεγάλος ντόρος για το τίποτα, δεν είναι υποτιμητικός ο όρος “επαρχιώτες”. Δεν περίμενε ο Ατζούν ότι θα το πάρουμε τόσο στραβά στην Ελλάδα», σχολιάζει ο Πάνος Καλίδης για το reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

«Είναι λυπηρό να υπάρχουν απατεώνες που αποσκοπούν στο να αποκομίσουν χρήματα από τους άλλους. Ο Μαρτίκας δεν έπρεπε να είναι τόσο τυχοδιώκτης, χρειάζεται προσοχή», απαντά ο τραγουδιστής σε σχετική ερώτηση.

«Κάποιος άνθρωπος μπορεί να πάρει δικαιώματα μόνος του, ειδικά όταν μπλέκονται συναισθηματικά θέματα που δεν τα ελέγχουμε. Έναν θαυμαστή ή μία θαυμάστρια δεν τον αποκόπτουμε, δεν μπορείς να του μιλήσεις άσχημα. Ο Γιάννης είναι πολύ ευγενικό παιδί και μπορεί αυτή την ευγένειά του και την ανεκτικότητα να την παρεξήγησε η άλλη πλευρά, να νόμιζε ότι έχει πρόσφορο έδαφος για να προχωρήσει. Και όταν έχεις δώσει δικαιώματα, δεν πας τον άλλο στα δικαστήρια», επισήμανε ο Πάνος Καλίδης για την εμμονική θαυμάστρια του συναδέλφου του.