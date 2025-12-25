Θοδωρής Μαραντίνης: Ένας χωρισμός δεν είναι αποτυχία

0

«Όταν καταλάβεις ότι πρέπει να χωρίσεις, μην το τραβήξεις ενοχικά»

Για την ζωή του μετά το διαζύγιο, την επαγγελματική σταδιοδρομία, τους Onirama και την καθημερινότητα δίπλα στους γιους του μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Τον τραγουδιστή φιλοξένησαν οι Rainbow Mermaids στη διαδικτυακή τους εκπομπή στο YouTube, σε μία εφ’ όλης της ύλης κουβέντα, που έπιασε το νήμα από τη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα.

«Αυτό που μου έμαθε το θέμα του χωρισμού είναι ότι ένας χωρισμός δεν είναι αποτυχία. Θεωρώ ότι, όταν καταλάβεις ότι πρέπει να χωρίσεις, δεν πρέπει να το τραβήξεις ενοχικά. Σαφώς να κάνεις την προσπάθειά σου, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια, αλλά όταν καταλάβεις ότι κάτι έχει τελειώσει, είναι πολύ σοφό και υγιές να χωρίσεις», δηλώνει ο Θοδωρής Μαραντίνης για το θέμα του διαζυγίου.

«Η επιτυχία και η αποτυχία κρίνεται από το πώς θα το χειριστείς μετά. Ο χωρισμός σαν χωρισμός δεν είναι αποτυχία και δεν είναι κακό», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, νομίζω ότι θα έκανα πολλά πράγμα διαφορετικά γύρω από τον χειρισμό του διαζυγίου μου. Το λέω τώρα, γιατί έκανα αυτά που έκανα λάθος. Αν δεν τα είχα κάνει λάθος, δε θα μπορούσα να το πω τώρα αυτό. Και επειδή όλο αυτό είναι εν εξελίξει, προσπαθώ να μη μιλάω άλλο γι’ αυτό», εξομολογείται σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Θοδωρής Μαραντίνης.