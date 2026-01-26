Χώρισε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Είμαι μόνη μου»

0

«Δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλει και τόσο»

Eπιβεβαίωσε το χωρισμό της από τον δικηγόρο, Αλέξανδρο Λυκούδη, με δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η influencer και επιχειρηματίας ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή.

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνου το καταλαβαίνεις σίγουρα.

Όταν είσαι με έναν άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ανέφερε επίσης: «Μετά τον χωρισμό δεν κάνω block και unfollow, αυτά τα έκανα σε μικρότερη ηλικία, τότε ήμουν πιο παρορμητική. Αν υπάρξει επόμενος σύντροφος θα σβήσω τις φωτογραφίες που έχω τώρα.

Έχω αφήσει κάποιες στο προφίλ μου, κάποιες που ήταν too much και τις πιο εκδηλωτικές τις έχω κρύψει, τις έχω βάλει στην αρχειοθέτηση, δεν διαγράφω ποτέ».