Η Νικολέττα Ράλλη χώρισε από τον Μιχάλη Ανδρούτσο

0

Έπειτα από 7 χρόνια σχέσης, ενώ έκαναν μαζί μια κόρη

Χώρισαν οι δρόμοι της Νικολέττας Ράλλη και του Μιχάλη Ανδρούτσου μετά από 7 χρόνια σχέσης.

Η παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια απέχει από τα πλατό, φαίνεται πως ακολουθεί πια χωριστούς δρόμους με τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη την περίοδο της πανδημίας του Covid.

Οι δυο τους φαίνεται πως πήραν τη σκληρή και γενναία απόφαση από κοινού το περασμένο καλοκαίρι, διατηρώντας ωστόσο φιλικές σχέσεις και για χάρη του παιδιού τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Αντωνίου για λογαριασμό της RealLife.

«Με τον Μιχάλη έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση γενικότερα. Δεν είμαστε το γουτσουνιάρικο ζευγάρι. Είμαστε λίγο πιο φίλοι, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, εμένα μου αρέσει αυτό που ζω. Έτσι ήμασταν πάντα. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Στους εννέα μήνες της σχέσης μας, έμεινα έγκυος. Θεωρώ ότι αν δεν είχαμε το παιδί, δε θα ήμασταν μαζί, θα είχαμε χωρίσει.

Έχει άλλες προϋποθέσεις το πώς είναι να έχεις οικογένεια… Έχουμε ένα μοντέλο οικογένειας που είμαστε μαμά και μπαμπάς. Θα υποκριθώ κάποιες φορές για το παιδί, το america family χωρίς να είναι το στυλ μου, γιατί θέλω να πάρω κάποιες αρχές και να έχει κάποια στοιχεία. Εννοώ ότι θέλω να έχει κάποιες μυρωδιές το σπίτι, έτσι ήμουν πάντα, αλλά θα το κάνω και λίγο στην υπερβολή του.

Ο Μιχάλης τα κατανοεί και τα ακούει όλα. Νομίζω ότι μπορώ να του πω το οτιδήποτε. Αυτός μπορεί να μη νιώθει τόσο άνετα γιατί δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος», είχε εξομολογηθεί η Νικολέττα Ράλλη για τον σύζυγό της σε συνέντευξη στο Buongiorno τον Μάιο του 2025.