Τοποθετήθηκε νάρθηκας στο χέρι της Ελένης Μενεγάκη

Παρά το γεγονός, διατηρεί την αισιοδοξία της

Τους διαδικτυακούς φίλους της ενημέρωσε με έμμεσο τρόπο η Ελένη Μενεγάκη για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει με ανάρτησή της στο Instagram. Η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται να φοράει νάρθηκα στο δεξί χέρι.

Παρά την ορατή περιπέτεια με την υγεία της, η ίδια δεν έχασε τη θετική της διάθεση, συνοδεύοντας τις λήψεις με το αισιόδοξο μήνυμα: «Μια όμορφη μέρα μόλις ξεκίνησε».

Στις επίμονες ερωτήσεις των χρηστών για τα αίτια του τραυματισμού, η παρουσιάστρια απέφυγε τις λεπτομέρειες, αρκούμενη να δηλώσει πως «όλα είναι καλά».