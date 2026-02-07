Μαίρη Συνατσάκη: Έκανα follow την Κατερίνα Καινούργιου, μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχοι

0

«Της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», είπε για την εγκυμοσύνη της παρουσιάστριας

Και για την παρεξήγηση με την Κατερίνα Καινούργιου απάντησε η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία το βράδυ της Παρασκευής ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ.

«Έκανα follow την Κατερίνα Καινούργιου, μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχοι», είπε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη και στη συνέχεια εξήγησε:

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και στέλνω συνέχεια τις ευχές μου. Δεν περιμένω τίποτα γιατί είναι στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, αφήστε τη γυναίκα… Θέλω να μην την ενοχλήσουμε».