Εκτός εντατικής η Σία Κοσιώνη

Θετική είναι η εξέλιξη για την πορεία της υγείας της

Θέμα ημερών εκτιμάται η επιστροφή της Σίας Κοσιώνη στο σπίτι και την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παρουσιάζει σαφή βελτίωση, με τον υψηλό πυρετό και τη δύσπνοια που την ταλαιπώρησαν τις τελευταίες ημέρες να έχουν υποχωρήσει αισθητά.

Αν και η νοσηλεία της θα συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη θεραπεία, η μεταφορά της από την εντατική σε θάλαμο αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για την πλήρη ανάρρωση.

Το χρονικό νοσηλείας της

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, όταν η γνωστή δημοσιογράφος άρχισε να αισθάνεται τις πρώτες ενοχλήσεις. Παρά την αρχική αδιαθεσία την Τετάρτη, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Η δυσκολία στην αναπνοή και ο πυρετός που δεν υποχωρούσε την ανάγκασαν να απέχει από τα επαγγελματικά της καθήκοντα, με αποτέλεσμα να μην βρεθεί στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Το βράδυ της Παρασκευής, η κατάσταση έφτασε σε οριακό σημείο, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, γεγονός που την οδήγησε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι η αιτία της σοβαρής αδιαθεσίας ήταν ο πνευμονιόκοκκος.

Ο στενός συνεργάτης της, Γιώργος Λεμπέσης μίλησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Happy Day».

«Έχω μιλήσει με τον Κώστα Μπακογιάννη από την πρώτη στιγμή για να δω πώς είναι. Είναι σε μια κατάσταση σταθερή, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνος. Είναι σε μια συνθήκη ξεκούρασης και ανάρρωσης και αναμονής για να πάρει εξιτήριο. Είναι δυνατή, είναι σταθερή και είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι πάλι στις επάλξεις.

Την προηγούμενη Τετάρτη ήμασταν μαζί στο γραφείο της και ήταν λίγο κουρασμένη, αλλά επειδή είναι πολύ δυναμική, πάντα κρύβει οποιαδήποτε κούραση έχει. Την επόμενη ημέρα έμαθα ότι θα μείνει σπίτι και δεν θα βγει στο δελτίο γιατί είχε αυτή τη γρίπη και από εκεί και μετά υπήρξε μια επιδείνωση», είπε μεταξύ άλλων.