Κατερίνα Καινούργιου: Πήρα 18 κιλά, όταν προσέχεις από 20 χρονών τη διατροφή σου, νιώθεις στην εγκυμοσύνη ότι απελευθερώνεσαι

Με αφορμή το κριθαρότο γαρίδας που έφτιαξε σήμερα ο Πέτρος Συρίγος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για τη διατροφή της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως έχει πάρει συνολικά 18 κιλά μέχρι στιγμής.

«Σήμερα περιμένω, γιατί φτιάχνεις καταπληκτικό κριθαρότο γαρίδας. Ανυπομονούμε. Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ, πώς γίνεται με μένα; Όταν 20 χρόνια προσέχεις τη διατροφή σου -γιατί στην εφηβεία δεν πρόσεχα- νιώθεις στην περίοδο της εγκυμοσύνης ότι απελευθερώνεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου, απευθυνόμενη στον Πέτρο Συρίγο και τους συνεργάτες της.

«Έχω πάρει συνολικά 18 κιλά μέχρι στιγμής. Δεν θα πάρω άλλα 2 μέχρι να γεννήσω; Μπορείς να τρως χωρίς ενοχές. Μια χαρά», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει ήδη τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, με τον γιατρό να της έχει δώσει ημερομηνία τοκετού μέχρι και τις 17 Απριλίου.