Η άβολη στιγμή της Κατερίνας Καινούργιου με το σάντουιτς on camera: «Τι με δείχνεις;»

Ενοχλήθηκε η παρουσιάστρια

Σε δύσκολη θέση ήρθε η Κατερίνα Καινούργιου με την εικόνα που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής της το πρωί της Παρασκευής (6/3). Η παρουσιάστρια του Alpha, κατά τη διάρκεια της αστρολογικής στήλης, θέλησε να δοκιμάσει ένα από τα σάντουιτς που είχε φτιάξει μόλις ο Πέτρος Συρίγος.

Ωστόσο, μία ασυνεννοησία με τον σκηνοθέτη της εκπομπής έκανε την ίδια να παραπονεθεί με το πλάνο της που έπαιξε στον αέρα την ώρα που έτρωγε.

«Τι με δείχνεις, ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;», ρώτησε εμφανώς ενοχλημένη η Κατερίνα Καινούργιου, όταν συνειδητοποίησε τι συνέβη.

