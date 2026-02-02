Καινούργιου για Αργυρό: «Όταν είσαι ένας λαϊκός τραγουδιστής αυτός που σε ανεβάζει και σε κατεβάζει είναι ο κόσμος»

0

Η κάμερα της «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην εκδήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την προβολή του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους δεν πέρασε ασχολίαστο από την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία τον κατέκρινε για αυτή του την απρεπή κίνηση.

«Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, που τον λατρεύω τον Κωνσταντίνο και είναι και ένα πολύ καλό παιδί. Όμως όταν είσαι ένας λαϊκός τραγουδιστής, αυτός που σε ανεβάζει και σε κατεβάζει είναι ο κόσμος, το κοινό που σε παρακολουθεί καθημερινά», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η παρουσιάστρια του Alpha.

«Μπορεί, παιδί μου, στη ζωή σου να ρθούνε πολλές ωραίες γνωριμίες, ισχυρές γνωριμίες, ευκαιρίες, πάρα πολλά. Αυτό όμως δεν πρέπει να ξεπεράσει αυτό που είσαι. Κατάλαβες τι σου λέω; Το λαϊκό παιδί που θα τραγουδήσει στην λαϊκή πίστα τα τραγούδια, γιατί ο κόσμος σε ανεβάζει κι ο κόσμος σε κατεβάζει. Ωραίες οι γνωριμίες, καταλαβαίνω. Η Κίμπερλι κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά. Είναι εξαιρετική, μια χαρά κι όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε συνέχεια τον Αργυρό με τη σύζυγό του», συνέχισε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Εμείς θέλουμε τον Αργυρό, θέλουμε τον Αργυρό το λαϊκό, το ωραίο, το αγόρι, το παιδί που γνωρίσαμε. Ξέρουμε ότι είναι φίλος της Κίμπερλι και θα τραγουδήσει και δικαίωμά του και καλά κάνει, αλλά όλο αυτό συνέχεια, να φαίνεται στο προφίλ του, λίγο… κλωτσάει», επισήμανε στον σχολιασμό της η Κατερίνα Καινούργιου.