Καινούργιου για Θανάση Πάτρα: «Όταν δεν σκίζεις, δεν σε παίρνει να αντιδράσεις – Σκέψου να το έλεγαν σε μένα, τι θα είχε γίνει σ’ εκείνο το γραφείο»

«Οφείλεις να ακούσεις τι έχει να σου προτείνει ο νέος διευθυντής προγράμματος»

Θέμα συζήτησης για τις αλλαγές προγράμματος του ΟΡΕΝ άνοιξαν νωρίτερα σήμερα (12/3) η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της.

Η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε στις αποφάσεις που πήρε η πρώην συνεργάτης της, Θέμης Μάλλης, αμέσως μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στο Ανοιχτό Κανάλι ως διευθυντής προγράμματος.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει η εκπομπή του Θανάση Πάτρα ήταν ένας λόγος που ο ίδιος και η ομάδα του δεν μπορούν να αντιδράσουν στην κίνηση του σταθμού να περιορίσει τις ημέρες προβολής της, ενώ παραδέχεται πως, εάν κάτι τέτοιο ανακοινωνόταν σε εκείνη, θα εξέφραζε την ενόχλησή της.

«Προσωπικά, εγώ δεν θα χαιρόμουν, αν μου το έκαναν αυτό. Βάζω πάντα τον εαυτό μου στη θέση κάθε παρουσιαστή. Οφείλεις να ακούσεις τι έχει να σου προτείνει ο νέος διευθυντής προγράμματος. Προφανώς, κάτι έχει στο μυαλό του και το κάνει για το καλό του σταθμού. Δεν τους κόβει, δεν τους εξαφανίζει. Σου λέει ότι θα υπάρχεις, απλά θα κάνεις κάτι εβδομαδιαίο κάθε Κυριακή», ξεκίνησε τον σχολιασμό της η Κατερίνα Καινούργιου.

«Επειδή ξέρω τον Θέμη πάρα πολύ καλά, είμαι σίγουρη ότι, αν τον αφήσουν, θέλει να κάνει σαρωτικές αλλαγές στο κανάλι και σε πρόσωπα και σε όλα, ιδανικά, από του χρόνου. Το θέμα είναι τι σε αφήνουν να κάνεις και ποιοι έρχονται "φορετοί". Σκοπός είναι να τον αφήσεις να κάνει ό,τι θέλει. Αν αρχίζεις να του λες "αυτός είναι φορετός", "αυτός είναι φιλαράκι μας", "αυτόν δεν τον πειράζουμε", δεν κάνεις τίποτα», πρόσθεσε με νόημα η παρουσιάστρια του Alpha.

Δίνοντας έναν τόνο χιούμορ, η Κατερίνα Καινούργιου σημείωσε: «Εγώ που δεν μπορώ καθόλου τις βραδινές εκπομπές, φαντάζομαι τη φάτσα μου να με φωνάζει ο κύριος Κόμπος και να μου ανακοινώνει ότι αποφασίσαμε να φύγεις από το πρωινό καθημερινό και να κάνεις ένα βραδινό την Κυριακή. Σκέφτομαι απλά τι θα γινόταν σε αυτό το γραφείο. "Ναι" θα λέγαμε στο τέλος αλλά δεν θα… υπήρχε ο κύριος Κόμπος, θα τον είχα κάψει».

«Είναι ανάλογα και σε τι φάση βρίσκεσαι. Δεν σκίζει η εκπομπή του Πάτρα, να λέμε την αλήθεια. Όταν σε φωνάζουν λοιπόν και σου λένε ότι θα σε πάνε εκεί, δεν σε παίρνει να αντιδράσεις. Αν φωνάξουν εμένα και μου πουν "θα σε βάλουμε την Κυριακή", θα αντιδράσεις», καταλήγει επί του θέματος η Κατερίνα Καινούργιου.