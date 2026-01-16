Ναταλία Γερμανού: Σοκαρίστηκα με τις δηλώσεις πρώην συνεργατών μου, δεν είχα κανένα δείγμα, ήταν μες στη γλύκα

0

«Ήταν σαν να έφαγα έναν κουβά με παγωμένο νερό στο κεφάλι»

Για τις... βολές που δέχθηκε από πρώην συνεργάτες της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ναταλία Γερμανού σε διαδικτυακή της συνέντευξη.

Ρωτήθηκε αν η ίδια είναι απαιτητική ως παρουσιάστρια και απάντησε με ειλικρίνεια στο zappit: «Πολύ».

Της ζητήθηκε να εκτιμήσει αν αυτό μπορεί να παρεξηγείται κάποιες φορές και επισήμανε: «Είμαι πολύ απαιτητική συνεργάτης, είμαι πάρα πολύ απαιτητική, με την έννοια όμως ότι πρόσεξε, έχω την ευλογία να έχω συνεργάτες που δεν μου λένε, όπως σου είπα και πριν, «Παράτα μας κοπέλα μου» και ας είναι απαιτητική, αλλά έχουμε την ίδια απαίτηση. Δεν είμαι καθόλου κακότροπη, δεν είμαι καθόλου αγενής. Είμαι πρώτη στην πλάκα, πρώτη στο χαβαλέ, πρώτη στα τέτοια, αλλά η δουλειά θέλω να γίνεται. Η δουλειά θέλω να γίνεται. Και επειδή την κάνω εγώ πρώτη από όλους, δηλαδή σου είπα ότι πέρασα όλες μου τις γιορτές ψάχνοντας στήλες, ιδέες, αλλαγές, να λέω “α, μήπως να κάνουμε αυτό; μήπως να κάνουμε εκείνο;” Και έχω την ίδια παράκληση, όχι απαίτηση, και από τους συνεργάτες μου. Να δουλέψουμε ρε παιδιά, δηλαδή να την κάνουμε την εκπομπή αυτή καλύτερη. Ναι, θα το παραδεχτώ ότι είμαι απαιτητική. Τώρα, αν παρεξηγείται από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουνε με την ίδια διάθεση και με το ίδιο μεράκι που δουλεύω εγώ, όχι. Και με τους ανθρώπους που έχουν οικειότητα επίσης μαζί μου, πάλι όχι, δεν παρεξηγείται».

Σχόλια, δηλώσεις και λοιπά που μπορεί να έχουν κάνει πρώην συνεργάτες σου, σε έχουν στεναχωρήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι;

«Κοίταξε, θα σου πω ότι… στεναχωρέθηκα… σοκαρίστηκα περισσότερο. Όχι στεναχωρήθηκα. Δηλαδή μου ήρθανε λίγο σαν να έφαγα έναν κουβά με παγωμένο νερό στο κεφάλι. Δεν… δεν τα περίμενα. Γιατί δεν είχα κανένα δείγμα. Δηλαδή, είναι άλλο να νιώθεις ότι κάποιος ασφυκτιά, ότι κάποιος δεν περνάει καλά, το καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει παράπονο από σένα και τελικά να το εκφράσει κιόλας, και άλλο να μην έχεις καταλάβει τίποτα γιατί όλα είναι μες στη γλύκα, μες στο γέλιο, μες στην αγάπη, μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, και ξαφνικά να σου ‘ρθει η κατραπακιά στο κεφάλι. Οπότε μάλλον θα σου πω ότι σοκαρίστηκα και μου ήρθε πολύ ξαφνικό και τα ‘χασα. Και μετά είπα, okay, είναι κι αυτό κομμάτι της δουλειάς μας».