Σοφία Μαριόλα: «Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, αλλά υπάρχει πόνος και στο γάμο, οπότε διαλέγεις»

0

«Η κατάθλιψη του Στράτου επηρέασε το γάμο μας»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» παραχώρησε η Σοφία Μαριόλα, η οποία απάντησε και για το χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου.

«Η σχέση μου με τον Στράτο είναι εξαιρετική», είπε αρχικά η Σοφία Μαριόλα.

Η Σοφία Μαριόλα είπε στη συνέχεια: «Ο Στράτος μου είπε ότι ποτέ δεν δήλωσε πως ήμουν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Δεν υπήρχε αυτή η φράση στη συνέντευξη. Ποια γυναίκα θα μείνει σε ένα γάμο μόνο για διακοπές;

Ό,τι περάσαμε, περάσαμε. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Η κατάθλιψη του Στράτου επηρέασε το γάμο μας. Η σχέση μας είναι εξαιρετική, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, αλλά υπάρχει πόνος και στο γάμο, οπότε διαλέγεις!».