Αιχμές από Μίνωα Μάτσα για Όλγα Κεφαλογιάννη: «Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν»

0

«Μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται προτίθεται να λύσει»

Με αφορμή τις παραστάσεις του στο Vox ο Μίνως Μάτσας ήταν καλεσμένος στους «Αταίριαστους» την Πέμπτη και τοποθετήθηκε δημόσια για την τροπολογία που είχε συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα και τη χρήση της από την Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Εγώ θα έλεγα να αρχίσουμε πρώτα από τα όμορφα πράγματα και μετά να μιλήσουμε για τα δυσάρεστα. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο. Θα ήθελα να μιλήσω για τη μουσική και για τα τραγούδια», ανέφερε αρχικά ο Μίνως Μάτσας και στη συνέχεια πρόσθεσε για το νόμο που κατατέθηκε και χρησιμοποίησε η υπουργός και πρώην σύζυγός του:

«Έχει τοποθετηθεί άλλωστε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν, αφενός, και αφετέρου και η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί λέγοντας ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται προτίθεται να λύσει. Άρα σας λέω τα αυτονόητα και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω».

Κλείνοντας, ο Μίνως Μάτσας σημείωσε με νόημα: «Η λαϊκή παροιμία “μάθε τέχνη κι άστηνε κι άμα πεινάσεις πιάστηνε”, είναι σοφή. Εγώ έχω τελειώσει νομική ξέρετε, πριν τη μουσική. Οπότε καλό είναι να ξέρετε, μπορώ να διαβάσω κάποια πράγματα».