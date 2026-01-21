Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απαντά στον Στράτο Τζώρτζογλου: «Επειδή ακούστηκε το όνομά μου… αν λέω βλακείες, είναι οι βλακείες που είπε ο ίδιος»

0

«Δεν θα μπω σε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων»

Την παρεξήγηση που προέκυψε την τελευταία εβδομάδα ανάμεσα στην εκπομπή της και τον Στράτο Τζώρτζογλου θέλησε να ξεκαθαρίσει η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια του Alpha, μετά το θέμα που προέκυψε για τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα και την αρχική διάψευση του ηθοποιού που στη συνέχεια έγινε επιβεβαίωση αλλά με ερωτηματικό, έδωσε την απάντησή της για το παρασκήνιο πίσω από τη συγκεκριμένη ευαίσθητη είδηση.

«Σε ό,τι με αφορά, επειδή ακούστηκε το όνομά μου… Εγώ τον Στράτο τον θαυμάζω, τον εκτιμώ, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι έχω στεναχωρηθεί, γιατί ο ίδιος με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε… ενώ εμείς κάναμε τη δουλειά μας έτσι όπως έχουμε διδαχθεί, δηλαδή διαβάσαμε μία είδηση και πήραμε τον άμεσα ενδιαφερόμενο να το διασταυρώσουμε», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Η Όλγα Λαφαζάνη τον πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι δεν ισχύει, ότι είναι πολύ καλά με τη Σοφία και να το διαψεύσει. Έτσι, βγήκα εγώ την άλλη μέρα και το διέψευσα. Δεν θα μπω σε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων, δεν έχω κανένα λόγο να τσακωθώ με τον Στράτο Τζώρτζογλου», συνέχισε.

«Κατανοώ ότι ο ίδιος ίσως δεν είχε αποφασίσει τι θέλει να επικοινωνήσει και σε ποιον. […] Το να λέει ο Στράτος ότι "φάνηκε να λέει βλακείες η Τσιμτσιλή"… αν φάνηκα να λέω βλακείες, είναι οι βλακείες που ο ίδιος είπε στην Όλγα. Λυπάμαι που απαντώ έτσι», κατέληξε στον σχολιασμό της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.