Καθηλώνει η Γιασμίν Αλιζάντε: «Για να χειρουργηθεί μια γυναίκα στο Ιράν, πρέπει να υπογράψει ο άντρας της»

0

Η 34χρονη Ιρανή ζει στην Ελλάδα και περιγράφει την κατάσταση στην πατρίδα της

Την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες στο Ιράν περιέγραψε η Γιασμίν Αλιζάντε. η 34χρονη Ιρανή ζει στην Ελλάδα και εξηγεί τι συμβαίνει με τον υποχρεωτικό ενδυματολογικό κώδικα, τους περιορισμούς σε ταξίδια, ιατρικές πράξεις, διαζύγιο και κηδεμονία.

«Η κατάσταση στο Ιράν είναι δύσκολη για όλους, αλλά κυρίως για τις γυναίκες. Σίγουρα όλοι θα έχουμε ακούσει τελευταία τι εστί γυναίκα στο Ιράν, ποια είναι η θέση της γυναίκας στο Ιράν. Ας ξεκινήσουμε από την ενδυμασία που ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει η γυναίκα να τηρεί το χιτζάμπ της, τα μαλλιά της πρέπει να είναι καλυμμένα, το σώμα της όλο πρέπει να είναι καλυμμένο, μακρυμάνικο, μακρύ παντελόνι. Όλα αυτά που ξέρουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που έχει μια γυναίκα στο Ιράν», είπε αρχικά η 34χρονη Ιρανή που διαμένει στην Ελλάδα και πρόσθεσε:

«Η γυναίκα στο Ιράν δεν έχει ίσα δικαιώματα. Μια γυναίκα στο Ιράν για να ταξιδέψει χρειάζεται την άδεια συζύγου, αν είναι παντρεμένη, ή άδεια. Μία γυναίκα για να κάνει μία εγχείρηση, πρέπει να υπογράψει ο άντρας της. Αυτό έμαθα πάρα πολύ πρόσφατα και σοκαρίστηκα. Και μου έλεγαν συγγενείς απ’ το Ιράν, δηλαδή ας πούμε ότι ο άντρας σου είναι ένα ταξίδι και λείπει. Και δεν είναι μαζί. Η γυναίκα θα πάει στο νοσοκομείο και θα πρέπει να περιμένει να γυρίσει ο άντρας, να υπογράψει, για να γίνει η επέμβαση. Και ακόμα και η αξία της ζωής μιας γυναίκας είναι μισή από ενός άντρα εκεί».

Στο θέμα του διαζυγίου, η ανισότητα γίνεται ακόμη πιο έντονη. «Η γυναίκα άμα ζητήσει διαζύγιο, θα πρέπει να ‘χει πάρα πολύ σοβαρούς λόγους για να μπορέσει να χωρίσει. Ο άντρας μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή και χωρίζοντας, αν υπάρχουν παιδιά στο γάμο, η γυναίκα χάνει τα δικαιώματά της πάνω στα παιδιά, δεν θα μπορεί να τα πάρει. Δηλαδή η κηδεμονία πάει απευθείας στον σύζυγο και αν δεν υπάρχει σύζυγος πηγαίνει στην οικογένεια του…

Και θα πρέπει να πούμε ότι και η ηλικία που επιτρέπεται να παντρευτεί ένα κοριτσάκι ξεκινάει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω είναι από 10 χρονών; Και κάτω από 10, αν υπογράψει ο πατέρας ή ο αδερφός, πάλι θα μπορεί», είπε η Γιασμίν Αλιζάντε.