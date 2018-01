Η Σίντι Λόπερ πούλησε το σπίτι που έζησε 30 χρόνια

Η ποπ σταρ του '80 έλαβε 800.000 δολάρια

Το σπίτι που έζησε για περισσότερα από 30 χρόνια στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ πούλησε η αμερικανίδα ποπ σταρ της δεκαετίας του '80 Σίντι Λόπερ.

Το σπίτι εμβαδού 360 τ.μ. στο Στάμφορντ πουλήθηκε για λίγο πάνω από 800.000 δολάρια, ενώ η τιμή που ζητείτο τον περασμένο Μάιο, οπότε μπήκε πωλητήριο, ήταν 1,25 εκατομμύρια δολάρια. Ο μεσίτης Μάικλ Λέβενταλ δήλωσε στην Stamford Adovocate ότι «το σπίτι τράβηξε διεθνή προσοχή και εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό». Η Λόπερ το αγόρασε το 1986.

Η ποπ σταρ κέρδισε το 1985 κέρδισε το Grammy για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη, μετά το πρώτο της άλμπουμ «She's So Unusual» με διάφορα hits, μεταξύ των οποίων και το «Girls Just Want To Have Fun». Δέκα χρόνια αργότερα της απονεμήθηκε ένα βραβείο Emmy για το ρόλο της στο τηλεοπτικό show «Mad About You».

Το 2013 κέρδισε το βραβείο Tony για το μουσικό θέμα στο πολύ επιτυχημένο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Kinky Boots».